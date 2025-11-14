В ДТП под Богдановичем погибли два человека

В Богдановичском районе в ночь на 14 ноября произошло смертельное ДТП, в котором погибли два человека. Авария случилась на третьем километре дороги между Богдановичем и поселком Луч. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
По предварительным данным, 59-летний водитель автомобиля Lexus, житель Тюмени, двигался по участку дороги, закрытому для движения. На нерегулируемом перекрестке он не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ-2110», который имел преимущество. Это и привело к столкновению.
— В результате аварии водитель и 33-летний пассажир автомобиля «ВАЗ-2110», жители г. Богданович, скончались на месте. Пассажир автомобиля Lexus был госпитализирован, — уточнили в ГАИ.
Расследование показало, что водитель Lexus имеет 38-летний стаж вождения и ранее не привлекался к ответственности. В то же время за рулем «ВАЗа» находился водитель, ранее лишенный прав и не имевший действительного удостоверения.
По факту ДТП проводится проверка. Госавтоинспекция призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения, особенно при проезде перекрестков.