Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ разрезали окруженные группировки ВСУ в Красноармейске и Димитрове

Российские силы разорвали связь между группировками ВСУ в Красноармейске и Димитрове в ДНР. Об этом заявил советник главы региона Игорь Кимаковский. По его словам, сообщения между городами прекращены, а вооруженные формирования Украины отрезаны друг от друга.

Российские войска разрезали группировку ВСУ в двух городах ДНР.

Российские силы разорвали связь между группировками ВСУ в Красноармейске и Димитрове в ДНР. Об этом заявил советник главы региона Игорь Кимаковский. По его словам, сообщения между городами прекращены, а вооруженные формирования Украины отрезаны друг от друга.

«Группировка противника в Красноармейске и Димитрове разрезана окончательно, сообщения между городами больше нет, вооруженные формирования Украины отрезаны друг от друга», — сказал Кимаковский. Его слова передает ТАСС.

Ранее советник главы ДНР сообщил о значительных потерях украинских вооруженных формирований в Красноармейске. В ходе боевых действий Украина лишилась группировки, насчитывающей несколько тысяч военнослужащих, причем эти потери являются безвозвратными, передает RT. Кимаковский также отметил, что лишь незначительная часть украинских военных смогла отступить в Димитров.