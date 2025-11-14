ВС РФ разрезали окруженные группировки ВСУ в Красноармейске и Димитрове

Российские силы разорвали связь между группировками ВСУ в Красноармейске и Димитрове в ДНР. Об этом заявил советник главы региона Игорь Кимаковский. По его словам, сообщения между городами прекращены, а вооруженные формирования Украины отрезаны друг от друга.