Подросток поджог кинозал в ТЦ Москве: как спастись при пожаре в общественном месте

При входе в любое общественное здание следует выработать привычку оценивать его с точки зрения безопасности. Осмотритесь и запомните расположение основных и запасных выходов, обращайте внимание на план эвакуации, который обычно размещен на стенах. Отметьте, где находятся огнетушители и пожарные краны — эта информация может оказаться жизненно важной.