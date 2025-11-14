Массовые задержки: что происходит в российских аэропортах 14 ноября 2025 года

В аэропорту Толмачево рейс S7 5565 в Ташкент задерживается на 25 минут до 13:45 вместо 13:20. Среди прилетающих рейсов небольшие задержки: S7 5724 из Пекина прибыл в 11:26 вместо 10:05 (задержка час 20 минут), S7 5232 из Иркутска — в 10:58 вместо 10:40, S7 5328 из Нижневартовска — в 11:19 вместо 10:45, S7 5238 из Хабаровска — в 11:30 вместо 11:25. Значительная задержка у рейса S7 5230 из Иркутска — посадка в 18:16 вместо 14:40 (задержка более 3,5 часов).