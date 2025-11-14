Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На М5 между Миассом и Златоустом перекрыли движение из-за ДТП с шестью фурами. Видео

В Челябинской области на федеральной трассе М5 между Миассом и Златоустом произошло масштабное ДТП с участием шести грузовых автомобилей. Из-за этого движение на двухполосном участке дороги полностью перекрыто. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по Челябинской области.

Некоторые фуры встали поперек трассы.

В Челябинской области на федеральной трассе М5 между Миассом и Златоустом произошло масштабное ДТП с участием шести грузовых автомобилей. Из-за этого движение на двухполосном участке дороги полностью перекрыто. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по Челябинской области.

«На дороге шел дождь, и после понижения температуры образовалась гололедица. В результате на 1774-м километре произошло дорожно-транспортное происшествие без пострадавших с участием шести транспортных средств», — уточнили в ГАИ.

Две из шести фур столкнулись лоб в лоб. У одной машины разрушен прицеп. Среди попавших «замес» есть цистерна с подсолнечным маслом.

Из-за ДТП временно перекрыто движение в обоих направлениях с 1764 по 1778 километр трассы. В ГАИ просят водителей учитывать погодную ситуацию, соблюдать дистанцию и не превышать скорость.

Видео: Пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области.