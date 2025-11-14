На М5 между Миассом и Златоустом перекрыли движение из-за ДТП с шестью фурами. Видео

В Челябинской области на федеральной трассе М5 между Миассом и Златоустом произошло масштабное ДТП с участием шести грузовых автомобилей. Из-за этого движение на двухполосном участке дороги полностью перекрыто. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по Челябинской области.