28-летнюю мать четверых детей дважды поймали пьяной за рулём в Прикамье

Мать четверых детей в возрасте 28 лет дважды поймали пьяной за рулём в Пермском крае, сообщает краевое ГУ МВД.
Инцидент случился с молодой многодетной жительницей Кудымкара в сентябре 2025 года. Ночью в один из дней экипаж ДПС остановил иномарку «Форд Фокус» на трассе Малая Серва — Большая Серва. За рулём находилась 28-летняя девушка, у которой были внешние признаки опьянения. Освидетельствование подтвердило этот факт. Кроме того, оказалось, что это не первый случай нетрезвого вождения со стороны девушки.
«Освидетельствование показало наличие в выдыхаемом девушкой воздухе абсолютного этилового спирта в в объеме 1,15 мг /л, то есть установлено алкогольное опьянение. В ходе проверки выяснилось, что ранее мать четверых детей уже подвергалась административному наказанию за управление автомобилем в нетрезвом виде, не имея права управления транспортными средствами», — рассказывает полиция.
После первого инцидента молодую мать уже оштрафовали на 30 тысяч рублей, но она решила сесть пьяной за руль снова. Уголовное дело по статье УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние» рассматривалось в Кудымкаре.
Суд признал девушку виновной и назначил ей штраф в 205 тысяч рублей, запрет на вождение на 1,5 года, а также постановил конфисковать авто.