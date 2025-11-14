28-летнюю мать четверых детей дважды поймали пьяной за рулём в Прикамье

Инцидент случился с молодой многодетной жительницей Кудымкара в сентябре 2025 года. Ночью в один из дней экипаж ДПС остановил иномарку «Форд Фокус» на трассе Малая Серва — Большая Серва. За рулём находилась 28-летняя девушка, у которой были внешние признаки опьянения. Освидетельствование подтвердило этот факт. Кроме того, оказалось, что это не первый случай нетрезвого вождения со стороны девушки.