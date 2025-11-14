Аэропорт Уфы возобновил работу в обычном режиме

Ранее в Башкирии был объявлен режим беспилотной опасности, который продолжает действовать до сих пор. Именно из-за него в аэропорту Уфы временно приостановили прием и отправку воздушных судов. Эти меры привели к задержкам шести вылетающих и 15 прибывающих рейсов.