Аэропорт Уфы возобновил работу в обычном режиме

В уфимском аэропорту отменили ограничения на полеты.

Источник: Комсомольская правда

В уфимском аэропорту отменили все ранее введенные ограничения, касающиеся приема и отправки самолетов. Соответствующую информацию распространила пресс-служба Росавиации.

Как отмечают в ведомстве, в настоящее время воздушная гавань функционирует стандартно, без особых режимов работы.

Ранее в Башкирии был объявлен режим беспилотной опасности, который продолжает действовать до сих пор. Именно из-за него в аэропорту Уфы временно приостановили прием и отправку воздушных судов. Эти меры привели к задержкам шести вылетающих и 15 прибывающих рейсов.

