Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В пожаре в Екатеринбурге погиб мужчина и пострадала женщина

За сутки в Свердловской области потушили 10 пожаров.

Источник: Аргументы и факты

На Среднем Урале за прошедшие сутки ликвидировали 10 пожаров, шесть из которых произошли в жилом секторе.

«В результате пожаров погиб один человек, пострадал один человек. Огнеборцами спасены шесть человек», — сообщили в региональном МЧС.

Так, накануне в Екатеринбурге на улице Дорожная сгорело бесхозное строение на площади 60 квадратных метров. В результате пожара погиб мужчина, одна женщина госпитализирована. Возгорание потушили за 10 минут 8 спасателей на двух единицах техники.

В деревне Волково в переулке Плотина горел частный жилой дом и надворный постройки на 150 «квадратах». Из дома спасли мужчину. Пожар ликвидировали за 18 минут 22 специалиста на пяти спецмашинах.

В Нижнем Тагиле на улице Газетная горела квартира на третьем этаже 5-этажки на площади 5 квадратных метров. Из многоэтажки спасли пять человек. С возгоранием справились за 17 минут 6 спасателей на трех единицах техники.