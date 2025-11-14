В пожаре в Екатеринбурге погиб мужчина и пострадала женщина

На Среднем Урале за прошедшие сутки ликвидировали 10 пожаров, шесть из которых произошли в жилом секторе.
«В результате пожаров погиб один человек, пострадал один человек. Огнеборцами спасены шесть человек», — сообщили в региональном МЧС.
Так, накануне в Екатеринбурге на улице Дорожная сгорело бесхозное строение на площади 60 квадратных метров. В результате пожара погиб мужчина, одна женщина госпитализирована. Возгорание потушили за 10 минут 8 спасателей на двух единицах техники.
В деревне Волково в переулке Плотина горел частный жилой дом и надворный постройки на 150 «квадратах». Из дома спасли мужчину. Пожар ликвидировали за 18 минут 22 специалиста на пяти спецмашинах.
В Нижнем Тагиле на улице Газетная горела квартира на третьем этаже 5-этажки на площади 5 квадратных метров. Из многоэтажки спасли пять человек. С возгоранием справились за 17 минут 6 спасателей на трех единицах техники.