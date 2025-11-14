Ричмонд
ФСБ нашла переписку с украинскими спецслужбами у подозреваемых в теракте

Одна из подозреваемых сообщила, что она и её муж отправились в Москву после того, как с ними связался некий Руслан.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники ФСБ обнаружили переписку с украинскими спецслужбами у задержанных, которые готовили теракт против одного из высокопоставленных российских чиновников на Троекуровском кладбище. Об этом сообщили в ведомстве.

В ходе задержания у подозреваемых были изъяты средства связи, в которых найдена переписка в мессенджерах WhatsApp* и Signal, подтверждающая подготовку теракта.

По словам одной из подозреваемых, она и её муж поехали в Москву, после того как с ними связался некий Руслан, который предложил им выполнить определенную задачу в обмен на наркотик.

ФСБ сообщила, что украинскими спецслужбами готовится ряд аналогичных преступлений в других российских регионах. В ведомстве напомнили об уголовной ответственности за сотрудничество с иностранными государствами или организациями, признанными в России экстремистскими.

Ранее сообщалось, что теракт они планировали совершить с помощью видеокамеры, закамуфлированной под вазу с цветами.

*продукт компании Meta, которая признана экстремистской организацией и её деятельность запрещена в России.