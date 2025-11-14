Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили подготовку убийства одного из высших должностных лиц России, которое организовывали украинские спецслужбы. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.
По данным следствия, преступление планировалось совершить на Троекуровском кладбище в Москве, когда чиновник должен был посетить захоронение близких родственников. Личность потенциальной жертвы не раскрывается.
Для осуществления теракта украинские спецслужбы завербовали группу исполнителей. В нее вошли нелегальный мигрант из Центрально-Азиатского региона, двое ранее судимых наркозависимых граждан России и проживающий в Киеве Джалолиддин Шамсов, который находится в федеральном розыске по обвинению в убийстве и незаконном обороте оружия.
Все предполагаемые исполнители были задержаны в Москве. При обыске у них изъяли средства связи, в которых обнаружили переписку с куратором из украинских спецслужб в мессенджерах WhatsApp* и Signal. Также оперативники нашли закамуфлированное под вазу с цветами устройство — камеру видеонаблюдения.
В ФСБ подчеркнули, что располагают информацией о подготовке аналогичных преступлений в других регионах страны. Спецслужба констатировала, что украинские спецслужбы не снижают активность по вербовке потенциальных исполнителей терактов и диверсий. В ЦОС напомнили, что за подобные преступления предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.
По данным Службы внешней разведки Российской Федерации, западные страны готовятся возложить на Россию ответственность за возможную масштабную провокацию наподобие авиакатастрофы МН17, которая может привести к массовым жертвам среди украинского населения и граждан стран Европейского союза.
Ранее в ЦОС ФСБ сообщали о предотвращении подготовки теракта на объекте транспорта в Ставропольском крае. Так, сотрудниками службы был задержан житель Георгиевска 1980 года рождения, действовавший по заданию украинских спецслужб.
* — принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ.