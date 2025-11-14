ФСБ предотвратила убийство российского чиновника на Троекуровском кладбище: Киев привлек к преступлению нелегала и наркозависимых

Все предполагаемые исполнители были задержаны в Москве. При обыске у них изъяли средства связи, в которых обнаружили переписку с куратором из украинских спецслужб в мессенджерах WhatsApp* и Signal. Также оперативники нашли закамуфлированное под вазу с цветами устройство — камеру видеонаблюдения.