Хабаровский бизнесмен Роман Кимельфельд получил срок за махинации с концессионными соглашениями по школам

По данным генпрокуратуры России по ДФО, предприниматель в составе преступной группы легализовал почти 900 млн рублей — они предназначались для строительства школ в Хабаровском и Забайкальском краях в рамках концессий.

Источник: Freepik

Суд учел активное сотрудничество со следствием. В итоге бизнесмен будет отбывать срок 4 года 3 месяца в колонии общего режима. Расследование по другим эпизодам в рамках бюджетных проектов на Дальнем Востоке продолжается. Напомним, один из фигурантов — Станислав Неверов — уже осужден. Школы пока так и не построены.