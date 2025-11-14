Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге школьница попала под трамвай

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноя — РИА Новости. Девочка попала под трамвай в Екатеринбурге, опаздывая в школу, ребенок с различными травмами находится в больнице, сообщила пресс-служба свердловской Госавтоинспекции.

Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, ДТП случилось в 5.25 мск пятницы.

«Водитель трамвая, двигавшегося по маршруту № 10 “ЦПКиО — 7 ключей” по улице Техническая, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который пересекал трамвайные пути в неустановленном месте справа налево по ходу движения транспортного средства», — говорится в сообщении.

В результате аварии пострадала 11-летняя девочка-пешеход, которая с различными травмами госпитализирована в детскую больницу.

«Бабушка пострадавшей пояснила сотрудникам ДПС, что внучка опаздывала в школу», — рассказали в ГАИ.

За рулем трамвая была 46-летняя женщина, имеющая стаж вождения 25 лет, состояние опьянения у неё не установлено, уточнили в пресс-службе. В момент происшествия в салоне трамвая находились пять пассажиров, они не пострадали.

«Водитель пояснила, что не заметила ребенка, который неожиданно выбежал на трамвайные пути», — добавили в ведомстве.