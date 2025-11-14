Ричмонд
В Новороссийске потушили пожар на нефтебазе после атаки БПЛА

Пострадавших нет, заявили в оперштабе Краснодарского края.

Источник: Аргументы и факты

В Новороссийске потушили пожар, вспыхнувший на нефтебазе в результате падения частей беспилотного летательного аппарата. Оперативный штаб Краснодарского края сообщил об отсутствии жертв.

«Возгорание на нефтебазе на перевалочном комплексе “Шесхарис” в Новороссийске ликвидировано. Огонь, возникший после падения фрагментов БПЛА, потушили. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Согласно информации, для устранения последствий атаки дронов на Новороссийск были задействованы 172 человека и 51 единица спецтехники, включая силы МЧС России — 76 спасателей и 23 единицы техники.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь сбили над 11 регионами России и Черным морем 216 дронов ВСУ.

