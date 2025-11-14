Ричмонд
Фрагменты дронов ВСУ упали на контейнерный терминал ГК «Дело» в Новороссийске

Дроны ВСУ предприняли попытку атаки терминала ГК «Дело» в Новороссийске.

Источник: Комсомольская правда

Фрагменты украинских беспилотников упали на контейнерный терминал ГК «Дело» в Новороссийске. Пострадавших в результате ЧП нет. Об этом сообщили в ГК «Дело».

«Терминалы Делопортс работают в штатном режиме согласно внутренним инструкциям и инструкциям соответствующих органов и ведомств», — добавили в компании.

Сообщается также, что возникшее после падения обломков возгорание оперативно потушили сотрудники МЧС при поддержке соответствующих служб НУТЭП.

Ночью 14 ноября боевики ВСУ устроили массированную атаку дронов на город-герой Новороссийск. Обломки одного из сбитых украинских дронов попали в многоквартирный дом в городе. Пострадал один человек.

Кроме того, в Новороссийске была повреждена нефтебаза перевалочного комплекса «Шесхарис» после атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ.