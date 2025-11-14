Фрагменты дронов ВСУ упали на контейнерный терминал ГК «Дело» в Новороссийске

Фрагменты украинских беспилотников упали на контейнерный терминал ГК «Дело» в Новороссийске. Пострадавших в результате ЧП нет. Об этом сообщили в ГК «Дело».
«Терминалы Делопортс работают в штатном режиме согласно внутренним инструкциям и инструкциям соответствующих органов и ведомств», — добавили в компании.
Сообщается также, что возникшее после падения обломков возгорание оперативно потушили сотрудники МЧС при поддержке соответствующих служб НУТЭП.
Ночью 14 ноября боевики ВСУ устроили массированную атаку дронов на город-герой Новороссийск. Обломки одного из сбитых украинских дронов попали в многоквартирный дом в городе. Пострадал один человек.
Кроме того, в Новороссийске была повреждена нефтебаза перевалочного комплекса «Шесхарис» после атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ.