Береза упала на 23-летнего жителя Коммунарки из-за сильного ветра — мужчина получил серьезные травмы.
Инцидент произошел на Коммунарском шоссе. На место оперативно прибыли медики — они госпитализировали молодого человека. У пострадавшего диагностировали открытый перелом голени и повреждение позвоночника, передает агентство городских новостей «Москва».
18 сентября дерево также рухнуло на 50-летнюю женщину вблизи дома № 9 на Красногвардейском бульваре в Пресненском районе Москвы.
До этого три человека пострадали из-за дерева, упавшего на остановку в Новосибирске. Одна женщина получила тяжелую травму головы. Потерпевшие были доставлены в больницу.