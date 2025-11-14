Ричмонд
Береза упала на 23-летнего жителя Коммунарки из-за сильного ветра

Инцидент произошел на Коммунарском шоссе. На место оперативно прибыли медики — они госпитализировали молодого человека. У пострадавшего диагностировали открытый перелом голени и повреждение позвоночника, передает агентство городских новостей «Москва».

18 сентября дерево также рухнуло на 50-летнюю женщину вблизи дома № 9 на Красногвардейском бульваре в Пресненском районе Москвы.

До этого три человека пострадали из-за дерева, упавшего на остановку в Новосибирске. Одна женщина получила тяжелую травму головы. Потерпевшие были доставлены в больницу.