Трое жителей ХМАО пойдут под суд за вылов рыбы

Браконьеры из ХМАО пойдут под суд за вылов сибирского осетра.
Троих жителей Нижневартовского района будут судить за незаконный вылов сибирского осетра, занесенного в Красную книгу России. Их обвиняют в добыче, хранении и перевозке ценных биоресурсов с последующей публичной демонстрацией улова в интернете. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по ХМАО.
«В результате незаконных действий государству причинен ущерб в размере более 3,3 млн рублей. В ходе расследования на имущество одного из обвиняемых наложен арест на сумму 1,6 млн рублей», — уточнили в следственном комитете.
По данным следствия, браконьеры действовали с апреля по август 2024 года, размещая фотографии осетров в сетях для дальнейшей продажи. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Им грозит тюремный срок и штраф до 3 млн рублей.