Трое жителей ХМАО пойдут под суд за вылов рыбы

Троих жителей Нижневартовского района будут судить за незаконный вылов сибирского осетра, занесенного в Красную книгу России. Их обвиняют в добыче, хранении и перевозке ценных биоресурсов с последующей публичной демонстрацией улова в интернете. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по ХМАО.