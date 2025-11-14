Ричмонд
Строитель из Уфы получил тяжелые травмы при падении с высоты

Мастер участка пострадал при падении с эстакады в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

Гострудинспекция Башкирии начала проверку по факту производственной травмы, произошедшей с 33-летним сотрудником строительной компании «ДСК КПД». Несчастный случай произошел еще 5 ноября, но подробности стали известны только сейчас.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой ведомства, пострадавший работал мастером участка по выпуску деталей КПД. В ходе выполнения рабочих обязанностей мужчина упал с эстакады, предназначенной для ремонта железобетонных конструкций.

Руководитель надзорного ведомства Татьяна Астрелина уточнила, что падение даже с относительно небольшой высоты 2,5 метра привело к серьезным последствиям. Работник получил сложную сочетанную травму и был экстренно доставлен в 21-ю больницу Уфы, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

В настоящее время специалисты трудовой инспекции проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства и точные причины произошедшего несчастного случая.

