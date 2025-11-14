Ричмонд
Двух иркутских подростков отправили в спецучреждение после истязания школьницы

В отношении них будет направлено ходатайство в суд о применении мер профилактического воздействия.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области двух подростков, не достигших 14-летнего возраста, отправили в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей после истязания школьницы. Там они проведут 48 часов. Об этом сообщает Уполномоченный по правам ребенка Татьяна Афанасьева.

— В отношении них будет направлено ходатайство в суд о применении мер профилактического воздействия, — отметила омбудсмен.

Днем ранее следователи задержали 17-летнего студента и 14-летнего школьника по уголовному делу об истязании. Со всеми участниками и свидетелями случившегося продолжают работать следователи, психологи и педагоги.

Афанасьева добавила, что запланирован комплекс профилактических мероприятий с учащимися и родителями, направленный на предотвращение подобных ситуаций. Расследование уголовного дела продолжается под особым контролем главы СКР Александра Бастрыкина.

Напомним, в социальных сетях появились шокирующие кадры — у 13-летней пострадавшей ожоги от утюга на ногах, синяки по телу. КП-Иркутск удалось подробнее разобраться в ситуации.