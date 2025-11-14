Двух иркутских подростков отправили в спецучреждение после истязания школьницы

В Иркутской области двух подростков, не достигших 14-летнего возраста, отправили в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей после истязания школьницы. Там они проведут 48 часов. Об этом сообщает Уполномоченный по правам ребенка Татьяна Афанасьева.