Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Столичный суд взыскал с Собчак долг по коммунальным платежам

Московский суд взыскал с российской журналистки Ксении Собчак долг по коммунальным платежам. Информация об этом следует из материалов дела.

Московский суд взыскал с российской журналистки Ксении Собчак долг по коммунальным платежам. Информация об этом следует из материалов дела.

Решение принято в рамках четвертого иска Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. Сумма взысканной задолженности не уточняется.

— Исковое заявление Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию удовлетворено, — цитирует сообщение РИА Новости.

До этого источник «Вечерней Москвы» рассказал, что журналистка задолжала более 17 тысяч рублей взносов на капитальный ремонт трех помещений.

О том, что Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы подал первые три иска к Ксении Собчак, стало известно 1 октября.