Жителя Хабаровска осудят за избиение сожительницы до смерти пряжкой от ремня

Конфликт между мужчиной и женщиной произошел в конце августа 2025 года. По версии следствия, поводом для ссоры стало состояние алкогольного опьянения потерпевшей. В ходе ссоры обвиняемый, разгневанный поведением женщины, нанес ей многочисленные удары руками по телу и голове, а также избил ее ремнем с металлической пряжкой. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.