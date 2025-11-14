Жителя Хабаровска осудят за избиение сожительницы до смерти пряжкой от ремня

В Хабаровске завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть его сожительницы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Конфликт между мужчиной и женщиной произошел в конце августа 2025 года. По версии следствия, поводом для ссоры стало состояние алкогольного опьянения потерпевшей. В ходе ссоры обвиняемый, разгневанный поведением женщины, нанес ей многочисленные удары руками по телу и голове, а также избил ее ремнем с металлической пряжкой. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.
Мужчина был задержан, и суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие собрало достаточно доказательств вины подозреваемого, и теперь уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.