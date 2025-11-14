В Челябинске по делу о взятках задержан замглавы УФСИН

Сотрудники ФСБ провели задержания в Главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области. По подозрению в коррупционных преступлениях задержаны трое высокопоставленных сотрудников ведомства и представитель коммерческой организации, предположительно, дававший взятки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на осведомленные источники.