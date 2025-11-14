В Челябинске по делу о взятках задержан замглавы УФСИН

Сотрудники ФСБ провели задержания в Главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области. По подозрению в коррупционных преступлениях задержаны трое высокопоставленных сотрудников ведомства и представитель коммерческой организации, предположительно, дававший взятки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на осведомленные источники.
Проведение следственно-оперативных действий изданию подтвердили в пресс-службе регионального УФСБ.
По информации источника РБК, задержаны первый заместитель начальника УФСИН по Челябинской области полковник внутренней службы Сергей Бульчук, начальник отдела собственной безопасности Олег Мохов и главный бухгалтер управления Марина Уфимцева.
По версии следствия, должностные лица использовали свое положение для личного обогащения. Как сообщил источник РБК, для этого они, в частности, могли незаконно использовать производственные мощности исправительных учреждений и труд осужденных.
Управление Следственного комитета возбудило уголовные дела по статьям «Получение взятки в особо крупном размере», «Дача взятки» и «Превышение должностных полномочий».
В настоящее время по местам жительства и службы фигурантов проводятся обыски. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.