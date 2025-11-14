Ричмонд
В Челябинске по делу о взятках задержан замглавы УФСИН

В Челябинске оперативники Федеральной службы безопасности задержали трех высокопоставленных сотрудников регионального управления ФСИН. Их подозревают в получении крупных взяток и незаконном использовании труда осужденных для личного обогащения. Также задержан бизнесмен, дававший взятки.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники ФСБ провели задержания в Главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области. По подозрению в коррупционных преступлениях задержаны трое высокопоставленных сотрудников ведомства и представитель коммерческой организации, предположительно, дававший взятки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на осведомленные источники.

Проведение следственно-оперативных действий изданию подтвердили в пресс-службе регионального УФСБ.

По информации источника РБК, задержаны первый заместитель начальника УФСИН по Челябинской области полковник внутренней службы Сергей Бульчук, начальник отдела собственной безопасности Олег Мохов и главный бухгалтер управления Марина Уфимцева.

По версии следствия, должностные лица использовали свое положение для личного обогащения. Как сообщил источник РБК, для этого они, в частности, могли незаконно использовать производственные мощности исправительных учреждений и труд осужденных.

Управление Следственного комитета возбудило уголовные дела по статьям «Получение взятки в особо крупном размере», «Дача взятки» и «Превышение должностных полномочий».

В настоящее время по местам жительства и службы фигурантов проводятся обыски. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.