Дорогущий внедорожник устроил ДТП с двумя погибшими на свердловской трассе. Фото

«Водитель Lexus, являющийся сотрудником одной из дорожных организаций, двигался по участку трассы Екатеринбург — Тюмень, не введенному в эксплуатацию, и при выезде на нерегулируемый перекресток равнозначных дорог не предоставил преимущество в движении ВАЗ-2110, двигающемуся справа и имеющему преимущество, что привело к столкновению», — пояснили в ГАИ. Люди из легковушки скончались на месте, водителя иномарки госпитализировали.

Водителем Lexus оказался 58-летний мужчина со стажем вождения 38 лет, он был трезв. Второй автомобилист был лишен водительских прав. По факту аварии инспекторы организовали проверку.