По пути в Крым и обратно задерживаются 12 пассажирских поездов

12 пассажирских поездов задерживаются по пути в Крым и обратно. Об этом в пятницу, 14 ноября, сообщили в пресс-службе перевозчика «Гранд сервис экспресс».
Уточняется, что задерживаются как поезда, направляющиеся в Симферополь и Севастополь, так и те, которые из них выезжают. На данный момент время задержки варьируется от 1,5 до 4 часов.
— Мы используем все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути, — передает Telegram-канал перевозчика.
За ночь 14 ноября силы противовоздушной обороны ликвидировали над территорией России 216 беспилотников. 66 дронов уничтожили над территорией Краснодарского края, еще 45 — над Саратовской областью, 19 — над Республикой Крым. Также 59 БПЛА сбили над Черным морем.
Пассажиры, ехавшие в Крым, ранее столкнулись с подобной проблемой. В начале августа более 10 поездов задержались в пути следования. Кроме того, в Москву с запозданием прибыли составы, шедшие с полуострова.