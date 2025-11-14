Shot: Серийный убийца Исупов планирует добиться УДО из-за паралича

«Маньяк по объявлению» Виктор Болховский, отбывающий пожизненный срок, также пытается освободиться по УДО. В 90-е он знакомился с женщинами через объявления, после первого свидания жестоко их убивал. Выйдет ли он на свободу, выясняла «Вечерняя Москва».