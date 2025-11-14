Shot: Серийный убийца Исупов планирует добиться УДО из-за паралича

Серийного убийцу Виталия Исупова парализовало в колонии — теперь преступник добивается освобождения по УДО. Об этом в пятницу, 14 ноября, сообщили в Telegram-канале Shot.
Экс-милиционер, убивший восемь человек в Пермском крае и Удмуртии, пережил три инсульта. Из-за состояния здоровья у него развилась эпилепсия, начались частые приступы, после чего парализовало большую часть тела.
Теперь заключенный в «Белом лебеде» Исупов передвигается на инвалидной коляске. Адвокат мужчины уже подавал ходатайство на освобождение по УДО, однако оно было отклонено.
Сыновья Исупова, в свою очередь, собираются добиться положительного решения суда. На данный момент администрация колонии подселила к преступнику соседа. Он будет помогать ухаживать за ним и в случае припадков вызывать сотрудников ИК, уточнили в публикации.
