Четыре многоэтажки и два частных дома повреждены при атаке БПЛА на Новороссийск

Власти Краснодарского края сообщили о последствиях налета дронов ВСУ на Новороссийск.

Источник: Комсомольская правда

Минимум четыре многоэтажки и два частных дома поврежден после атаки дронов ВСУ на Новороссийск. Уточненные данные в Telegram-канале привел губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Пострадал один мужчина, его госпитализировали. Также повреждены придомовые территории по нескольким адресам», — добавил глава региона.

Ранее в ГК «Дело» сообщили, что во время налета вражеских беспилотников на Новороссийск фрагменты дронов упали на контейнерный терминал компании. Сейчас терминалы Делопортс работают в штатном режиме.

Кроме того, в Новороссийске была повреждена нефтебаза перевалочного комплекса «Шесхарис» после атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ. В результате инцидента повреждения получили и береговые сооружения.

