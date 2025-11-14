Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подозреваемого в распространении наркорекламы задержали на юге столицы

На юге Москвы задержали мужчину, который наносил на стены домов надписи с рекламой наркотиков. Об этом сообщили представители городской службы «Московская безопасность».

На юге Москвы задержали мужчину, который наносил на стены домов надписи с рекламой наркотиков. Об этом сообщили представители городской службы «Московская безопасность».

Сотрудники службы обнаружили наркорекламу на домах по Кантемировской улице. Жители дома предоставили записи с камер, благодаря которым правоохранителям удалось установить личность нарушителя.

Данные сведения передали полицейским, которые задержали мужчину.

— Информация помогла правоохранительным органам задержать правонарушителя и привлечь его к административной ответственности по статье «Пропаганда наркотических средств», — передает Telegram-канал службы.

Ранее директор Московского дома общественных организаций Алексей Лисовенко вместе с жителями Ярославского района и представителями некоммерческих организаций, специализирующихся на борьбе с наркотиками, поддержке наркозависимых и их семей, провели рейд. В ходе мероприятия общественники выявили и закрасили на фасадах домов трафареты с указанием сайтов по продаже наркотических веществ.