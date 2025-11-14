Подозреваемого в распространении наркорекламы задержали на юге столицы

Ранее директор Московского дома общественных организаций Алексей Лисовенко вместе с жителями Ярославского района и представителями некоммерческих организаций, специализирующихся на борьбе с наркотиками, поддержке наркозависимых и их семей, провели рейд. В ходе мероприятия общественники выявили и закрасили на фасадах домов трафареты с указанием сайтов по продаже наркотических веществ.