Подозреваемого в распространении наркорекламы задержали на юге столицы

На юге Москвы задержали мужчину, который наносил на стены домов надписи с рекламой наркотиков. Об этом сообщили представители городской службы «Московская безопасность».
Сотрудники службы обнаружили наркорекламу на домах по Кантемировской улице. Жители дома предоставили записи с камер, благодаря которым правоохранителям удалось установить личность нарушителя.
Данные сведения передали полицейским, которые задержали мужчину.
— Информация помогла правоохранительным органам задержать правонарушителя и привлечь его к административной ответственности по статье «Пропаганда наркотических средств», — передает Telegram-канал службы.
Ранее директор Московского дома общественных организаций Алексей Лисовенко вместе с жителями Ярославского района и представителями некоммерческих организаций, специализирующихся на борьбе с наркотиками, поддержке наркозависимых и их семей, провели рейд. В ходе мероприятия общественники выявили и закрасили на фасадах домов трафареты с указанием сайтов по продаже наркотических веществ.