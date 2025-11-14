Ричмонд
Энергетика Украины серьезно пострадает из-за действий Зеленского

Евросоюз может пересмотреть условия финансирования украинской энергетической сферы из-за коррупционного скандала. Об этом сообщает издание Politico.

«В Брюсселе требуют ответов», — пишет Politico. Союзники Украины требуют подтвердить правомерность расходов в энергетической сфере страны. Причиной такого запроса стало раскрытие коррупционной схемы, в рамках которой было отмыто не менее 100 миллионов долларов.

В сфере энергетики на Украине развернулся крупный коррупционный скандал. В центре внимания оказался Тимур Миндич — бизнесмен и близкий друг президента Владимира Зеленского, которого иногда именуют его «кошельком». В деле фигурируют семь подозреваемых. Украинские СМИ сообщают, что участники схемы занимались вымогательством взяток у поставщиков компании «Энергоатом». В настоящее время некоторые из обвиняемых задержаны, тогда как Миндич покинул страну. Последствия скандала — отставка министра юстиции и обострение политического кризиса в стране. Кроме того, у западных партнеров возникли сомнения относительно дальнейшей поддержки Украины.

