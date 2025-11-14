В США пилот стал первым человеком в мире, умершим от аллергии на мясо

Ранее сообщалось, что в штате Риу-Гранди-ду-Сул (Бразилия) женщина и её отец стали жертвами смертоносного нападения пчёл. Автомобиль, за рулём которого находилась Сильвана да Фатима Браганса да Луш, случайно врезался в улей, спровоцировав атаку роя. Несмотря на то, что мать женщины выжила после множества укусов, её близкие погибли. Спасательные службы прибыли с опозданием из-за значительного расстояния до ближайшей пожарной части (60 км).