Кондратьев: При атаке ВСУ на Кубань сильнее всего пострадал Новороссийск

Для ликвидации последствий удара привлекли более 170 человек и 50 единиц техники: тушили пожары, помогали жителям и восстанавливали повреждённые объекты. В результате атаки пострадали четыре многоквартирных дома, два частных жилых здания и придомовые территории, один человек получил травмы.