В Башкирии увеличат налоговые платежи для трудовых мигрантов

Новый коэффициент разработан с учетом планируемого роста заработных плат. Его задача — уравнять налоговую нагрузку мигрантов с теми платежами, которые будут осуществлять сотрудники строительных и сельскохозяйственных предприятий в будущем году. По мнению законодателей, это позволит защитить интересы местных жителей и одновременно регулировать численность иностранной рабочей силы в случае ее нехватки.