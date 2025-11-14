В Башкирии увеличат налоговые платежи для трудовых мигрантов

В Башкирии в конце ноября депутаты Курултая планируют рассмотреть законодательную инициативу о введении специального коэффициента, который учитывает местную специфику рынка труда. На предстоящий 2026 год значение этого показателя предлагается установить на уровне 2,4924.
Как пояснил председатель Госсобрания Константин Толкачев, данный показатель напрямую сказывается на величине налоговых обязательств для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в регионе на основании патента. Если законопроект будет принят, ежемесячный фиксированный авансовый платеж по НДФЛ для таких работников достигнет 8500 рублей.
Парламентарий уточнил, что при определении коэффициента во внимание принимался уровень заработных плат в тех сферах, где чаще всего заняты приезжие работники.
По словам Толкачева, основными областями деятельности для мигрантов остаются строительство и сельское хозяйство. По данным за первые семь месяцев текущего года, средний доход в этих отраслях составлял 68,4 тысячи и 52,9 тысячи рублей ежемесячно соответственно.
Новый коэффициент разработан с учетом планируемого роста заработных плат. Его задача — уравнять налоговую нагрузку мигрантов с теми платежами, которые будут осуществлять сотрудники строительных и сельскохозяйственных предприятий в будущем году. По мнению законодателей, это позволит защитить интересы местных жителей и одновременно регулировать численность иностранной рабочей силы в случае ее нехватки.
