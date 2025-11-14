Блогер Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, ждет четвертого ребенка, находясь под домашним арестом. Об этом в пятницу, 14 ноября, сообщил источник, близкий к окружению семьи.
На данный момент справка о ее беременности уже есть в материалах следствия. Документ выдал врач-гинеколог. Имя отца ребенка не раскрывается. Точная дата следующего заседания пока тоже не определена.
В скором времени Гагаринский суд Москвы начнет рассматривать дело, передает РИА Новости.
В начале октября Лерчек и ее бывшему супругу Артему Чекалину продлили срок нахождения под домашним арестом до 26 ноября. Они являются подозреваемыми по делу о переводе свыше 250 миллионов рублей в ОАЭ.