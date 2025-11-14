Серийного убийцу из Пермского края парализовало в колонии

Исупов был осужден в 2016 году. Тогда вышедшего на пенсию полицейского посадили за убийства, совершенные в 2003 году. Позже он сознался в расправе над еще шестью людьми, которых он лишил жизни в 2000 году. Тогда от рук Исупова погиб маленький ребенок. Все свои преступления серийный убийца совершал с подельниками. Он организовали банду и с целью наживы врывались к людям в дома, убивали и грабили их. Поскольку до совершения преступлений, Исупов работал в МВД, он знал, как надо маскироваться. Участники банды использовали маски и перчатки, а возле жертв оставляли чужие окурки.