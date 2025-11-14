Ричмонд
В Армении рассказали детали передачи в аренду «маршрута Трампа»

Армения рассматривает возможность передачи в аренду США так называемого «маршрута американского лидера Дональда Трампа». Об этом сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян. Обсуждаются два варианта срока аренды — 49 и 99 лет.

Армения рассматривает возможность передачи в аренду США так называемого «маршрута американского лидера Дональда Трампа». Об этом сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян. Обсуждаются два варианта срока аренды — 49 и 99 лет.

«Армения обсуждает с США два варианта передачи в аренду “маршрута Трампа” — на 49 и 99 лет», — пишет ТАСС. Агентство ссылается на слова Пашиняна.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что строительство в рамках проекта транспортной коммуникации «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP) запланировано на вторую половину 2026 года. При этом политик не намерен заблаговременно обнародовать сроки, так как в графиках часто возникают отклонения, передает «Царьград».

