В Армении рассказали детали передачи в аренду «маршрута Трампа»

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что строительство в рамках проекта транспортной коммуникации «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP) запланировано на вторую половину 2026 года. При этом политик не намерен заблаговременно обнародовать сроки, так как в графиках часто возникают отклонения, передает «Царьград».