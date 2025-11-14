В Севастополе спасатели вынесли из огня пенсионерку с ожогами

В Севастополе спасли пожилую женщину из горящей квартиры на проспекте Генерала Острякова, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.
Информация о возгорании поступила 13 ноября в 23:30. К месту происшествия выдвинулись пожарные расчеты.
По прибытии огнеборцы обнаружили, что пламя охватило балкон и перекинулось на два верхних этажа. Спасателям пришлось вскрывать двери квартиры. Внутри они обнаружили женщину 1950 года рождения и вынесли ее из задымленного помещения.
Пострадавшая получили ожоги тела и верхних дыхательных путей. Ее в экстренном порядке доставили в больницу.
Пожар площадью 10 квадратных метров удалось ликвидировать чуть более чем за час. В тушении участвовали 17 специалистов и 6 единиц техники.
Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются. По факту инцидента проводится проверка.