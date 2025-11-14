Ричмонд
В Севастополе спасатели вынесли из огня пенсионерку с ожогами

В Севастополе 75-летнюю женщину, которая оказалась заперта внутри горящей квартиры, вынесли из огня.

Источник: Аргументы и факты

В Севастополе спасли пожилую женщину из горящей квартиры на проспекте Генерала Острякова, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.

Информация о возгорании поступила 13 ноября в 23:30. К месту происшествия выдвинулись пожарные расчеты.

По прибытии огнеборцы обнаружили, что пламя охватило балкон и перекинулось на два верхних этажа. Спасателям пришлось вскрывать двери квартиры. Внутри они обнаружили женщину 1950 года рождения и вынесли ее из задымленного помещения.

Пострадавшая получили ожоги тела и верхних дыхательных путей. Ее в экстренном порядке доставили в больницу.

Пожар площадью 10 квадратных метров удалось ликвидировать чуть более чем за час. В тушении участвовали 17 специалистов и 6 единиц техники.

Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются. По факту инцидента проводится проверка.