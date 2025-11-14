Задерживаются крымские поезда, проходящие через Воронеж

Задерживаются восемь поездов «Таврия», следующих в Крым и обратно и проходящих через Воронежскую область, об этом сообщил 14 ноября перевозчик «Гранд Сервис Экспресс». Опоздание в пути составляет от 1,5 до 4,5 часов.
В частности, задерживаются поезда, идущие в Крым: №№ 007 Санкт-Петербург — Севастополь, 092 Москва — Севастополь, 195 Москва — Симферополь, 28 Москва — Симферополь. И из Крыма: 068 Симферополь — Москва, 078 Симферополь — Санкт-Петербург, 196 Симферополь — Москва, 092 Севастополь — Москва.