Операцию ФСБ по предотвращению теракта против чиновника сняли на видео

Злоумышленники, завербованные спецслужбой Украины, планировали теракт на кладбище в Москве.

Источник: Комсомольская правда

ФСБ России обнародовала видео задержания и допроса трех соучастников теракта против российского чиновника. Одного задержали в бытовке, другого — на улице.

Задержаны трое: двое ранее судимых россиян и мигрант из Центральной Азии. Женщина на допросе рассказала, что познакомилась с Русланом через мессенджер. Он предложил съездить в Москву за опиоидным препаратом, чтобы «сделать его дела». Но в итоге Руслан оказался куратором от украинских спецслужб.

«Я взяла своего мужа, и мы поехали. На станции метро Румянцево к нам подошел человек с вазой, сказал, что от Руслана. Сказал, что надо проехать на кладбище», — рассказала задержанная сотрудникам ФСБ.

Ранее KP.RU сообщил, что мигрант, завербованный украинскими спецслужбами, рассказал, как готовился к теракту на кладбище в Москве. Он взял вазу у куратора по имени Руслан, вмонтировал туда камеру и должен был разметить ее на Троекуровском кладбище для слежения за жертвой.