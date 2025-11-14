Замглавы ГУФСИН по Челябинской области задержан по подозрению в коррупции

«Главным управлением собственной безопасности ФСИН России совместно с УФСБ России по Челябинской области по подозрению в превышении должностных полномочий и получении взяток в особо крупном размере от представителей коммерческих организаций задержаны первый заместитель начальника ГУФСИН России по Челябинской области полковник внутренней службы Бульчук С. М., начальник УСБ ГУФСИН России по Челябинской области полковник внутренней службы Мохов О. Н., главный бухгалтер главной бухгалтерии ГУФСИН России по Челябинской области полковник внутренней службы Уфимцева М. И.», — говорится в сообщении.