На федеральной трассе «Сибирь» в Тайшетском районе загорелся грузовик. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МЧС России по Иркутской области, в моторном отсеке автомобиля произошло короткое замыкание электропроводки.
— Как только в салоне началось задымление, водитель сразу же остановился на обочине и вместе с напарником покинул автомобиль, — пояснили в пресс-службе ведомства.
Во время эвакуации один из мужчин получил ранения и был доставлен в местную центральную больницу. Огонь уничтожил 50 квадратов, пламя потушили шесть сотрудников МЧС с помощью двух единиц техники.
