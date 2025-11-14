Ричмонд
На федеральной трассе «Сибирь» в Тайшетском районе загорелся грузовик

В моторном отсеке автомобиля произошло короткое замыкание электропроводки.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На федеральной трассе «Сибирь» в Тайшетском районе загорелся грузовик. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МЧС России по Иркутской области, в моторном отсеке автомобиля произошло короткое замыкание электропроводки.

— Как только в салоне началось задымление, водитель сразу же остановился на обочине и вместе с напарником покинул автомобиль, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Во время эвакуации один из мужчин получил ранения и был доставлен в местную центральную больницу. Огонь уничтожил 50 квадратов, пламя потушили шесть сотрудников МЧС с помощью двух единиц техники.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что на участке дороги Залари-Жигалово завершили капитальный ремонт. Там уложили новое асфальтовое покрытие. Вдоль дороги теперь есть тротуары с освещением.