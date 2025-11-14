Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новороссийске после атаки БПЛА ввели режим ЧС

КРАСНОДАР, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Новороссийска ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки украинского режима с применением БПЛА на город, сообщил в Telegram-канале мэр Андрей Кравченко.

«Новороссийск подвергся массированной атаке БПЛА со стороны киевского режима. Введен режим ЧС. Всем пострадавшим в результате атаки обязательно окажем необходимую помощь. Сейчас все силы и средства брошены на ликвидацию последствий атаки. Развернут оперативный штаб, координирующий действия всех служб», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что после повреждения многоквартирных домов развернули ПВР.

«На данный момент оперативными службами проводится обследование мест происшествия. После составления всех необходимых документов сотрудники администрации районов приступят к поквартирным обходам жилых помещений для формирования плана аварийно-восстановительных работ по каждому адресу, где есть повреждения. На базе школы № 29 и ТЭЛ развернуты пункты временного размещения», — написал Кравченко.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше