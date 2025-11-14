В Новороссийске после атаки БПЛА ввели режим ЧС

«Новороссийск подвергся массированной атаке БПЛА со стороны киевского режима. Введен режим ЧС. Всем пострадавшим в результате атаки обязательно окажем необходимую помощь. Сейчас все силы и средства брошены на ликвидацию последствий атаки. Развернут оперативный штаб, координирующий действия всех служб», — говорится в сообщении.
Сообщается также, что после повреждения многоквартирных домов развернули ПВР.
«На данный момент оперативными службами проводится обследование мест происшествия. После составления всех необходимых документов сотрудники администрации районов приступят к поквартирным обходам жилых помещений для формирования плана аварийно-восстановительных работ по каждому адресу, где есть повреждения. На базе школы № 29 и ТЭЛ развернуты пункты временного размещения», — написал Кравченко.