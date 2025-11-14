В уфимском воздухе зафиксировали опасное химическое вещество

Отмечается, что пары изопропилбензола даже при сравнительно невысоких концентрациях могут представлять опасность для здоровья человека. Это токсичное соединение вызывает раздражение слизистых оболочек глаз и дыхательных путей, что проявляется в виде кашля и неприятных ощущений в горле. Кроме того, вещество воздействует на центральную нервную систему, провоцируя головные боли, головокружение и повышенную сонливость. При продолжительном или систематическом воздействии кумол может оказывать негативное влияние на состав крови и функционирование внутренних органов, особенно печени и почек.