В уфимском воздухе зафиксировали опасное химическое вещество

Синоптики Башгидромета обнародовали данные о состоянии атмосферного воздуха в Уфе за среду, 12 ноября. Согласно предоставленной информации, в городе было отмечено повышенное содержание вредных веществ.
Метеорологи зафиксировали, что уровень загрязнения в 13:00 на контрольном пункте наблюдения по улице Ульяновых, 57 показал превышение концентрации опасного газа в 2,6 раза относительно допустимых значений. Речь идет о таком веществе, как изопропилбензол, который также известен под названием кумол.
В Башгидромете подчеркнули, что по другим контролируемым загрязняющим веществам превышений установленных нормативов не наблюдалось.
Отмечается, что пары изопропилбензола даже при сравнительно невысоких концентрациях могут представлять опасность для здоровья человека. Это токсичное соединение вызывает раздражение слизистых оболочек глаз и дыхательных путей, что проявляется в виде кашля и неприятных ощущений в горле. Кроме того, вещество воздействует на центральную нервную систему, провоцируя головные боли, головокружение и повышенную сонливость. При продолжительном или систематическом воздействии кумол может оказывать негативное влияние на состав крови и функционирование внутренних органов, особенно печени и почек.
