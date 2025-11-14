Появились подробности о водителе авто, попавшего в ДТП во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя — РИА Новости. Водитель иномарки, которая врезалась в пит-стоп во Владивостоке, получил компрессионный перелом позвоночника, сообщил РИА Новости представитель минздрава Приморья.
Ранее главное управление МЧС по региону сообщило, что иномарка врезалась в придорожное кафе на улице Катерная. Спасатели деблокировали водителя автомобиля и персонал кафе. Пострадали трое сотрудников пит-стопа и водитель, одна сотрудница кафе погибла, сообщали в главке. Прокуратура отмечала, что машина ехала на высокой скорости.
«Три человека госпитализированы после утренней аварии на улице Катерной. Сейчас водитель с компрессионным переломом позвоночника и вывихами плечевых суставов, а также одна из пострадавших женщин в состоянии средней тяжести находятся в отделении травматологии Владивостокской клинической больницы № 2», — сказал собеседник.
По его словам, ещё одна женщина госпитализирована в ожоговое отделение Дальневосточного окружного медицинского центра ФМБА России. Четвёртая пострадавшая отпущена для дальнейшего амбулаторного наблюдения.
В минздраве добавили, что в момент ДТП водителя зажало в салоне.