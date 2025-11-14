На Крымском направлении 12 пассажирских поездов вышли из графика

По информации перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», задерживаются в пути семь поездов, направляющихся на полуостров, и пять, следующих в обратном направлении.
На пути в Крым из графика выбились поезда: № 007 Санкт-Петербург — Севастополь, № 327 Кисловодск — Симферополь, № 092 Москва — Севастополь, № 316 Адлер — Симферополь, № 195 Москва — Симферополь, № 162 Пермь — Симферополь, № 028 Москва — Симферополь.
Из Крыма: № 068 Симферополь — Москва, № 328 Симферополь — Кисловодск, № 078 Симферополь — Санкт-Петербург, № 196 Симферополь — Москва, № 092 Севастополь — Москва.
Для пассажиров и встречающих организована работа горячей линии- 8−800−775−54−53. Ситуация с соблюдением прав пассажиров взята на контроль Южной транспортной прокуратурой. Граждане могут также обратиться к дежурному прокурору по номеру 8−919−899−87−33.