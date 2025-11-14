Мошенники пишут жителям Челябинской области от имени главы минсоца

Жители Челябинской области стали получать в Telegram сообщения якобы от министра социальных отношений региона Натальи Лугачевой. Аферисты запрашивают у южноуральцев личные данные.
В минсоце подтвердили, что сообщения с вопросами от имени министра — обман.
— Должностные лица не пишут и не звонят гражданам через мессенджеры, а также не запрашивают персональные данные через сообщения, аудио- или видеозвонки, — подчеркнули в министерстве.
Южноуральцам советуют не начинать общение с подозрительными незнакомцами, которые называются представителями органов власти, и ни в коем случае не делиться с такими собеседниками личной информацией.