Мошенники пишут жителям Челябинской области от имени главы минсоца

В Челябинской области мошенники начали выдавать себя за министра Наталью Лугачеву.

Источник: Комсомольская правда

Жители Челябинской области стали получать в Telegram сообщения якобы от министра социальных отношений региона Натальи Лугачевой. Аферисты запрашивают у южноуральцев личные данные.

В минсоце подтвердили, что сообщения с вопросами от имени министра — обман.

— Должностные лица не пишут и не звонят гражданам через мессенджеры, а также не запрашивают персональные данные через сообщения, аудио- или видеозвонки, — подчеркнули в министерстве.

Южноуральцам советуют не начинать общение с подозрительными незнакомцами, которые называются представителями органов власти, и ни в коем случае не делиться с такими собеседниками личной информацией.