В Петербурге задержали банду лжеполицейских, похищавшую людей

В Санкт-Петербурге пресечена деятельность вооруженной преступной группы, участники которой под видом сотрудников полиции совершали нападения на местных жителей. Операция по задержанию была проведена силами регионального управления ФСБ совместно с уголовным розыском ГУ МВД. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ.
Как уточняет издание «Мойка 78», с ноября 2024 года по февраль 2025-го они совершили серию разбойных нападений и похищений. По информации следствия, преступления совершались с целью вымогательства денег у петербуржцев, при этом злоумышленники использовали огнестрельное оружие.
Все причастные к деятельности группы арестованы. Задержанные являются выходцами из стран Центральной Азии.
Главным следственным управлением СК по Санкт-Петербургу возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «Похищение человека» и «Разбой».