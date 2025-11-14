Ричмонд
В Петербурге задержали банду лжеполицейских, похищавшую людей

В Санкт-Петербурге ФСБ и полиция пресекли деятельность вооруженной банды, состоящей из выходцев Центральной Азии. Группа, выдавая себя за полицейских, похищала петербуржцев и вымогала у них деньги.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Санкт-Петербурге пресечена деятельность вооруженной преступной группы, участники которой под видом сотрудников полиции совершали нападения на местных жителей. Операция по задержанию была проведена силами регионального управления ФСБ совместно с уголовным розыском ГУ МВД. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ.

Как уточняет издание «Мойка 78», с ноября 2024 года по февраль 2025-го они совершили серию разбойных нападений и похищений. По информации следствия, преступления совершались с целью вымогательства денег у петербуржцев, при этом злоумышленники использовали огнестрельное оружие.

Все причастные к деятельности группы арестованы. Задержанные являются выходцами из стран Центральной Азии.

Главным следственным управлением СК по Санкт-Петербургу возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «Похищение человека» и «Разбой».