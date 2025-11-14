В Петербурге задержали банду лжеполицейских, похищавшую людей

В Санкт-Петербурге пресечена деятельность вооруженной преступной группы, участники которой под видом сотрудников полиции совершали нападения на местных жителей. Операция по задержанию была проведена силами регионального управления ФСБ совместно с уголовным розыском ГУ МВД. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ.