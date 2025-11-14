Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подрядчика накажут за гололед на федеральной трассе в Челябинской области

В Челябинской области подрядчика уличили в некачественном исполнении контракта.

Источник: ЕАН

Подрядчика, отвечающего за содержание участков трассы М-5 в Челябинской области, привлекут к ответственности за некачественное исполнение контракта. Об этом рассказали в пресс-службе управления дорог «Южный Урал».

В учреждении сообщили, что подрядчик не выполнил своевременно работу по обработке дорожного покрытия от гололеда. В итоге на трассе пришлось вводить временные ограничения в движении автобусов, маршруток и грузовиков.

На дорогу вывели весь парк техники для обработки проезжей части. Сейчас она находится в нормативном состоянии, покрытие обработали противогололедными материалами. Согласно информации с сайта Госзакупок, за содержание трассы М-5 в Челябинской области отвечает башкирская фирма «Дортрансстрой».