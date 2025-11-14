Увидел и взял: мужчина украл дорогую золотую цепочку, не подумав о последствиях

В Шелехове полицейские задержали подозреваемого в краже дорогой золотой цепочки. 23 октября 2025 года мужчина пришел в пункт выдачи маркетплейса и забрал золотую цепочку стоимостью 200 тысяч рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
— После случившегося, в интернете распространили видеоориентировку подозреваемого. Некоторые местные жители узнали преступника и уведомили об этом полицейских, — уточнили в ведомстве.
Оперативники смогли найти и задержать мужчину в поселке Култук. Обвиняемый признал свою вину и сказал, что продал цепочку за 80 тысяч рублей, забрав деньги себе. По факту кражи завели уголовное дело.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре изъяли контрафактные товары на 600 тысяч рублей.