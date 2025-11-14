Нерпы: иммунитет не выдержал моря

Напомним, ранее, в июле текущего года, на побережье Актау также была обнаружена туша тюленя. Кроме того, в мае этого года на побережье Мангистау было найдено 279 мертвых тюленей. Случаи массовой гибели тюленей на Каспии происходят не впервые. В июне 2025 года в Минсельхозе Казахстана сообщали, что причиной таких случаев в 2024 году могли стать высокопатогенный вирус гриппа птиц, нейровирусная инфекция на фоне иммунодефицита и асфиксия в результате выброса со дна моря природного газа.