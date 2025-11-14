Нерпы: иммунитет не выдержал моря

Об этом сообщили в ведомстве.
На побережье области ежегодно находят погибших тюленей. Почти ровно год назад (с 24 октября по 13 ноября) специалисты Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства обнаружили в Тупкараганском районе 1 034 туши погибших тюленей. И вот очередная гибель краснокнижных животных.
По данным департамента экологии Мангистауской области, «в ходе мониторинга береговой линии Тупкараганского района от населенного пункта Асан до мыса Баутино были обнаружены туши 112 каспийских тюленей различной степени разложения, в том числе от населенного пункта Асан до пляжа Форт-Шевченко — 39 туш; от пляжа Форт-Шевченко до мыса Баутино — 73 туши».
Информация о находке была зарегистрирована и передана в службу 112 в соответствии с алгоритмом оповещения, сообщили в департаменте экологии региона. Специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля провели отбор проб морской воды в районе населенных пунктов Форт-Шевченко и Баутино, после поступившего от жителей сообщения о погибших животных, для выяснения причин происшедшего.
В Комитете рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства сообщили, что возможной причиной массовой гибели тюленей в Мангистау могло стать ослабление их иммунитета и повышенная восприимчивость к инфекционным заболеваниям.
Данный факт отделом внутренних дел Тупкараганского района Мангистауской области зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР).
Институтом гидробиологии и экологии на месте была проведена работа по вскрытию и частичному отбору проб с туш.
Мониторинг побережья Каспийского моря продолжается, в ходе которого специалисты трех ведомств — отдела лабораторно-следственного контроля департамента экологии Мангистауской области совместно со специалистами департамента рыбной инспекции и Института гидробиологии и экологии провели выездной экологический мониторинг морского побережья острова Кулалы и обнаружили еще 71 тушу каспийской нерпы. Экологи также взяли пробы морской воды для лабораторных исследований.
Сообщается, что результаты анализов позволят установить возможные причины гибели животных и оценить текущее состояние морской экосистемы в этом районе. Туши обнаруженных тюленей были собраны сотрудниками инспекции рыбного хозяйства и местными исполнительными органами. После сбора туши были утилизированы.
По мнению сотрудников Института гидробиологии и экологии, смерть тюленей произошла более месяца назад, однако на побережье они вынесены западным штормовым ветром только сейчас. Ученые, на основе многолетних исследований, также высказывают аналогичное с Минсельхозом мнение о том, что предположительными причинами смерти тюленей является ослабление иммунитета и общей резистентности организма, что приводит к восприимчивости к инфекционным заболеваниям.
Напомним, ранее, в июле текущего года, на побережье Актау также была обнаружена туша тюленя. Кроме того, в мае этого года на побережье Мангистау было найдено 279 мертвых тюленей. Случаи массовой гибели тюленей на Каспии происходят не впервые. В июне 2025 года в Минсельхозе Казахстана сообщали, что причиной таких случаев в 2024 году могли стать высокопатогенный вирус гриппа птиц, нейровирусная инфекция на фоне иммунодефицита и асфиксия в результате выброса со дна моря природного газа.
В 2022—2023 годах эти животные гибли от чумы плотоядных и острой пневмонии. В феврале 2025 года Центрально-Азиатский институт экологических исследований объявил о создании базы данных по каспийским тюленям. Эта платформа должна объединить информацию о численности популяции, миграции и болезнях животных, чтобы легче было отслеживать изменения и выявлять причины массовой гибели.
Кроме того, рассматривается возможность установки автоматических датчиков для мониторинга состояния воды, концентрации токсичных веществ и уровня кислорода в разных частях моря. Некоторые ученые считают, что массовая гибель тюленей — симптом куда более масштабных изменений в экосистеме Каспийского моря. Постепенное обмеление, вызванное изменением уровня воды, может влиять на циркуляцию кислорода и рост водорослей. Это, в свою очередь, снижает качество среды обитания для морских млекопитающих.
Напомним, что массовая гибель каспийских тюленей впервые зафиксирована еще в начале 2000-х годов. Тогда погибло более 10 тысяч животных, и причины также связывали с вирусными инфекциями и токсинами в воде. С тех пор количество подобных инцидентов сокращалось, но полностью решить проблему не удалось.
Сегодня экологическая ситуация вновь вызывает тревогу — повторяются старые сценарии, и Каспийское море нуждается в системной защите. По последним данным экспресс-оценки казахстанских и российских ученых, максимальная численность популяции морского животного может достигать 280 тысяч особей. Но в последние годы отмечается снижение численности морских млекопитающих. И точные причины, а не версии, их гибели еще предстоит установить.