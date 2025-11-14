В Алматинской области расследуют ночное ограбление в селе, где жил Болат Назарбаев

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и участковые инспекторы полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
«В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление и задержание подозреваемых. Ориентирован весь личный состав подразделений полиции, ориентировки направлены во все близлежащие регионы», — сообщили в ДП Алматинской области.
Полиция сообщает, что проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий.
В социальных сетях сообщают, что преступление произошло в доме младшего брата первого президента РК Болата Назарбаева.
«Прошлой ночью заметили много полицейских возле дома, принадлежащего родственникам покойного Болата Назарбаева», — пишут очевидцы.
Тем не менее в полиции данный факт не подтверждают.