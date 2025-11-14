Ричмонд
В Алматинской области расследуют ночное ограбление в селе, где жил Болат Назарбаев

В ночь на 14 ноября в полицию поступило сообщение от жителей села Каргалы о том, что неизвестные похитили ценные вещи. В соцсетях сообщают, что преступление произошло в доме покойного Болата Назарбаева.

Источник: Курсив

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и участковые инспекторы полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление и задержание подозреваемых. Ориентирован весь личный состав подразделений полиции, ориентировки направлены во все близлежащие регионы», — сообщили в ДП Алматинской области.

Полиция сообщает, что проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

В социальных сетях сообщают, что преступление произошло в доме младшего брата первого президента РК Болата Назарбаева.

«Прошлой ночью заметили много полицейских возле дома, принадлежащего родственникам покойного Болата Назарбаева», — пишут очевидцы.

Тем не менее в полиции данный факт не подтверждают.