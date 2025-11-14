В Крыму задержали потенциальную «закладчицу» с крупной партией наркотиков

Ранее сообщалось, что в Симферополе полицейские предотвратили сбыт крупной партии наркотиков, которые злоумышленник планировал распространять через «закладки». Силовики обнаружили и изъяли 40 «закладок». Кроме того, в его доме был найден контейнер с кристаллическим веществом, электронные весы и фасовочный материал.