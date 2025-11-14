Ричмонд
В Крыму задержали потенциальную «закладчицу» с крупной партией наркотиков

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости Крым. В Севастополе пресекли попытку сбыта крупной партии синтетических наркотиков. Оперативники задержали местную жительницу, которая уже находится под следствием за хранение и сбыт запрещенных веществ. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.

Источник: Пресс-служба УМВД России по Севастополю

По информации оперативников, 37-летняя женщина, находясь под следствием за хранение и сбыт наркотиков, приобрела в теневом сегменте интернета крупную партию «синтетики».

«Нелегальный груз она привезла домой для фасовки на мелкооптовые партии, так называемые “мастер-клады”, и последующего сбыта их через тайниковые закладки. Реализовать задуманное женщина не успела — ее противоправная деятельность была пресечена оперативниками полицейского наркоконтроля», — сказано в сообщении.

В МВД уточнили, что в ходе осмотра ее квартиры обнаружены и изъяты полиэтиленовые пакеты с кристаллами, порошком и таблетками, а также мобильный телефон, банковские карты, электронные весы высокой точности и упаковочные материалы.

«Результаты криминалистических исследований показали, что изъятые вещества являются синтетическими наркотиками: альфа-PVP, клефедрон и экстази общей массой около 700 граммов», — добавили в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантке избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что в Симферополе полицейские предотвратили сбыт крупной партии наркотиков, которые злоумышленник планировал распространять через «закладки». Силовики обнаружили и изъяли 40 «закладок». Кроме того, в его доме был найден контейнер с кристаллическим веществом, электронные весы и фасовочный материал.