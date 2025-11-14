Ричмонд
В Шелехове мужчина похитил золотую цепочку за 200 тысяч в пункте выдачи товаров

Сотрудница маркетплейса рассказала подробности произошедшего (ВИДЕО).

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 14 ноября. В одном из пунктов выдачи заказов в Шелехове мужчина похитил золотую цепочку за 200 тысяч рублей. Как отмечают в полиции, благодаря активному содействию граждан правоохранители смогли быстро установить личность злоумышленника.

В пресс-службе ГУ МВД России по региону рассказали, что к ним обратилась сотрудница пункта выдачи заказов. Женщина рассказала, что 23 октября мужчина пришел за заказом, посмотрел товар, а затем, упаковав цепочку обратно в футляр, скрылся с ювелирным украшением.

Видеоориентровку с внешностью подозреваемого разместили в интернете, после чего в отдел полиции поступило несколько звонков от граждан, опознавших злоумышленника.

Полицейские, используя полученные данные, вычислили местоположение вероятного похитителя и задержали его в поселке Култук. Подозреваемый признал свою причастность к случившемуся и рассказал, что сбыл похищенное за 80 тысяч рублей, а деньги присвоил себе.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело в отношении экс-начальника Железногорск-Илимского почтамта. 50-летняя женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере).