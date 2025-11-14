В Шелехове мужчина похитил золотую цепочку за 200 тысяч в пункте выдачи товаров

Полицейские, используя полученные данные, вычислили местоположение вероятного похитителя и задержали его в поселке Култук. Подозреваемый признал свою причастность к случившемуся и рассказал, что сбыл похищенное за 80 тысяч рублей, а деньги присвоил себе.