В Шелехове мужчина похитил золотую цепочку за 200 тысяч в пункте выдачи товаров

IrkutskMedia, 14 ноября. В одном из пунктов выдачи заказов в Шелехове мужчина похитил золотую цепочку за 200 тысяч рублей. Как отмечают в полиции, благодаря активному содействию граждан правоохранители смогли быстро установить личность злоумышленника.
В пресс-службе ГУ МВД России по региону рассказали, что к ним обратилась сотрудница пункта выдачи заказов. Женщина рассказала, что 23 октября мужчина пришел за заказом, посмотрел товар, а затем, упаковав цепочку обратно в футляр, скрылся с ювелирным украшением.
Видеоориентровку с внешностью подозреваемого разместили в интернете, после чего в отдел полиции поступило несколько звонков от граждан, опознавших злоумышленника.
Полицейские, используя полученные данные, вычислили местоположение вероятного похитителя и задержали его в поселке Култук. Подозреваемый признал свою причастность к случившемуся и рассказал, что сбыл похищенное за 80 тысяч рублей, а деньги присвоил себе.
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту произошедшего.
